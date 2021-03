Boschi e prati come aule, alla scuola di Crevari la geometria si impara costruendo capanne

Genova. Il problema dell’affollamento delle aule? Quello dei banchi singoli? Risolto, soprattutto se si pensa che alla scuola statale primaria Giacomo Canepa, a Crevari, splendido borgo sulle alture di Voltri, le maestre hanno deciso che sarebbe stato stupido non approfittare – tanto più in temi di covid – degli spazi all’aperto vicini alla scuola.

Alla scuola di Crevari – racconta l’Ansa Liguria – gli alunni imparano la geometria costruendo capanne nel bosco, la grammatica seduti in un prato, la scienza e le tradizioni entrando in contatto con le acciughe per fare solo alcuni esempi.

... » Leggi tutto