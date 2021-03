Carcare, lo stadio Corrent cambia look: a luglio i lavori di rifacimento del manto in erba sintetica

Carcare. Nuovo manto in erba sintetica per lo stadio Candido Corrent: i lavori, il cui costo è di 300 mila euro, saranno effettuati questa estate e comprenderanno anche gli interventi di compensazione del fondo in asfalto, necessari per l’ottenimento dell’omologazione da parte della FIGC.

“Il manto attualmente presente è ormai deteriorato, pertanto si rendeva necessario provvedere alla sua sostituzione – spiega l’assessore allo sport Giorgia Ugdonne – A tal fine il comune di Carcare ha contratto un mutuo con il CONI e l’Istituto per il Credito Sportivo per una somma di 300.000 euro, volto alla realizzazione dell’intervento sopra citato e al perfezionamento della struttura del campo sportivo, lavori che dovrebbero iniziare a partire dal mese di luglio. In questo momento storico di pandemia mondiale, crediamo ancora maggiormente nei valori dello sport, che possano concretamente supportare i bambini e i ragazzi nell’affrontare le difficoltà che si sono presentate”.

