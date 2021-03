Diga di Rapallo, la prossima settimana iniziano i lavori di ricostruzione

Rapallo. “All’inizio della prossima settimana è previsto il via ai lavori di ricostruzione della diga del porto Carlo Riva di Rapallo, distrutta dalle violente mareggiate del 29 e 30 ottobre 2018. Sarà quindi una giornata storica non soltanto per i rapallesi, ma anche per tutti i liguri. A seguito dell’evento calamitoso era immediatamente intervenuto l’allora viceministro del Mit Edoardo Rixi, che insieme all’allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti aveva anche incontrato i sindaci del territorio. Come Regione Liguria abbiamo dato un aiuto concreto per far uscire Rapallo dalle difficoltà e ripartire con una nuova protezione della Città”. Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega).

Anche ul capogruppo in Regione di Forza Italia – Liguria Popolare Claudio Muzio esprime soddisfazione: “La firma dell’atto suppletivo della concessione demaniale marittima relativa al porto di Rapallo con la Bizzi & Partners e il conseguente avvio dei lavori per la ricostruzione della diga, previsto per l’inizio della prossima settimana, rappresentano un momento di straordinaria importanza per la città e per tutto il Tigullio. Si tratta di un grande risultato ottenuto in tempi veramente brevi, frutto della sinergia tra l’Amministrazione pubblica e i soggetti privati. L’intervento consentirà la messa in sicurezza dell’abitato e dello scalo colpito dalla mareggiata dell’ottobre 2018 e, in prospettiva, costituirà un potente volano per l’economia del comprensorio”.

