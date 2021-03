Imperia, 28 casi di violenza domestica su donne in un anno: la polizia lancia uno “Scudo” di protezione

Imperia. 28 casi di violenza in famiglia su donne in un anno (equamente divisi tra nuclei familiari italiani e stranieri) certificati per la maggior parte al Pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo, con una incidenza massima durante i mesi più caldi, sono solo la punta dell’iceberg, di una situazione preoccupante anche sul nostro territorio in materia di violenza contro le categorie fragili.

