Lavanderia San Giorgio, c’è un acquirente: scongiurata la chiusura

Val Fontanabuona. “Davvero una bellissima notizia per le maestranze, per le loro famiglie e per la comunità intera la formalizzazione di un’offerta d’acquisto per la lavanderia San Giorgio di San Colombano Certenoli in Val Fontanabuona, comunicata quest’oggi dal curatore fallimentare dottor Alberto Marchese”. Lo dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare.

Anche il consigliere di Cambiamo! Roberto Cianci sottolinea l’importanza della svolta: ” Nella lavanderia San Giorgio trovano occupazione 45 persone, la maggior parte delle quali donne, che in questi mesi hanno lavorato a testa alta con professionalità e forte senso di appartenenza nonostante pendesse su di loro spada di Damocle del fallimento. La tanto attesa ripresa post Covid, con la conseguente riapertura degli alberghi che rappresentavano una fetta importante della loro clientela, consentirà alla rinnovata San Giorgio di tornare ai fasti di un tempo”.

