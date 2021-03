Legambiente e Amiu per il riuso: quattro storie in video per raccontare l’economia circolare

Genova. Il miglior modo per ridurre i rifiuti è non produrli. Nell’economia circolare riusare è meglio che riciclare perché implica il riutilizzo dell’oggetto che acquista così una seconda vita non diventando rifiuto. Nasce da questo assunto la collaborazione di Legambiente Liguria con Amiu per far conoscere la web app Refresh e promuovere il RIUSO e la lotta allo spreco.

Nella web app Refresh si possono trovare molte delle realtà che a Genova sono impegnate nel rimettere in circolo mobili, vestiti per adulti e bambini, libri, apparecchi elettronici, cibo; sono suddivise per tipologie, e facilmente consultabili su una sezione apposita del sito di Amiu.

