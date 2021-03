Massimo Parodi direttore di Sca, Casella: “Un altro fedelissimo di Melgrati in un ruolo chiave”

Alassio. “L’amministrazione Melgrati, come spesso accaduto negli ultimi 28 anni nella nostra città, senza mai coinvolgere le minoranze, mette un altro fedelissimo in un ruolo nel quale molti avrebbero visto bene un giovane ingegnere del territorio o un grande manager con tanta esperienza ottenuta in tutta Italia in ruoli analoghi”. Così Jan Casella, consigliere comunale di “Alassio Volta Pagina”, commenta la nomina del presidente del consiglio comunale alassino Massimo Parodi a direttore di Sca.

“Il 1 marzo, utilizzando l’account Facebook e il sito ufficiale del Comune di Alassio, il sindaco Melgrati, oltre a tirare in ballo senza il minimo rispetto alcuni professionisti che hanno svolto un lavoro egregio in passato in Sca, mi ha attaccato, sostenendo che io sia solito mistificare la realtà – ricorda Casella – Questo perché ho osato manifestare il timore che nella scelta del nuovo direttore generale di Sca, l’amministrazione scegliesse una persona fedele politicamente, invece che affidarsi ad un professionista competente ed estraneo ai giochi di poltrone locali”.

