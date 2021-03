Nella giornata odierna, sabato 27 marzo, due erano le gare che si disputavano in anticipo.

A Chieri era di scena l’Imperia ed è finita a reti bianche. Un pareggio che, come in fondo era da aspettarselo, soddisfa entrambe le contendenti e che fa muovere la classifica. I ragazzi di Lupo si portano a due punti dalla momentanea zona play off e dopo le ultime due partite con i 4 punti incamerati navigano in acque calme.

