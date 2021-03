Pasqua 2021, dai quaresimali ai cavagnetti: in Liguria spopolano i dolci fai da te

Genova. Torna a farsi largo sulle tavole di Pasqua la qualità artigiana, anche per quanto riguarda i dolci della festa. Il trend è rilevato da un’indagine condotta da CNA Agroalimentare tra i propri iscritti di tutta Italia. Dall’analisi, otto tavole italiane ogni dieci serviranno un dolce, in stragrande maggioranza colombe e uova di cioccolato: una famiglia su dieci punterà sulla riscoperta delle tradizioni regionali.

Protagonista assoluta la colomba, un classico che conta poco più di cent’anni. Uno storico produttore milanese cominciò a sfornarla nel 1919, a pochi mesi dalla fine della prima guerra mondiale, per celebrare la pace con il volatile suo simbolo. Il plus della colomba pasquale del terzo millennio è l’utilizzo del lievito madre, che la rende più morbida e digeribile, leggermente acidula al gusto. Rispetto al passato, inoltre, la colomba si deve anche presentare a tavola in “abito” più elegante, a cominciare dalla confezione.

