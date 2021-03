Pietra Ligure Calcio, colombe pasquali in dono alle famiglie bisognose e alla casa di riposo

Pietra Ligure. Gesto di solidarietà da parte dell’Asd Pietra Ligure Calcio 1956 che, nella mattinata di ieri, per mano di Franco, ha consegnato più di cinquanta colombe pasquali ai servizi sociali affinché vengano donate alle famiglie bisognose seguite dal Comune e agli ospiti della casa di riposo Santo Spirito.

“Il Pietra Calcio, da anni, in occasione di Pasqua e Natale, offre colombe e panettoni ai nonnini della Santo Spirito e alle persone più fragili della nostra comunità – spiega il sindaco Luigi De Vincenzi -, ma quest’anno questo gesto bello ed encomiabile ha un significato in più ed è carico dei pensieri di tutti noi perché è fatto in memoria di Luigino Fulvio, indimenticato vice presidente del Pietra Calcio prematuramente scomparso alcuni mesi fa. Il suo ricordo continuerà a vivere in quei gesti di solidarietà, amicizia, vicinanza e volontariato che ha sempre fatto”.

