Savona, anche la profumeria Douglas in via Venezia verso la chiusura: 128 i tagli in tutta Italia

Savona. La profumeria Douglas di Savona in via Venezia, accanto alla catena di abbigliamento OVS, è compresa nell’elenco delle profumerie del noto marchio che vedrà nei prossimi mesi la chiusura. Sono infatti 128 i negozi che chiuderanno i battenti in tutta Italia, un taglio che certo non lascia indifferenti i centinaia di lavoratori impiegati all’interno del marchio.

“La notizia della chiusura è molto fresca – ci racconta una commessa della profumeria Douglas di via Venezia, che, secondo le prime informazioni chiuderebbe a fine anno -. Io sono anni che lavoro qui, ma non so ancora se verrò lasciata a casa o inserita in un altro negozio della stessa catena”.

