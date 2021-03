Titanio sul Beigua, Rifondazione Comunista a Cingolani: “Il ministro non ha nulla a che fare con l’ambientalismo”

Liguria. Mercoledì è arrivato l’ok del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, alle attività di ricerca sul comprensorio del Beigua dopo l’interrogazione dei deputati di LeU alla Camera. Una risposta che non è andata giù al partito Rifondazione Comunista, che commenta: “Come avevamo denunciato il ministro della Transizione ecologica Cingolani non ha nulla a che fare con l’ambientalismo. Ci vuole una faccia davvero tosta per dichiarare in parlamento che non ci sono problemi a fare ricerche del titanio in una Zona di Protezione Speciale europea”.

Cincolani aveva, infatti, dichiarato che “la nuova autorizzazione è stata concessa per sole attività di ricerca, esclusivamente nell’area zsc esterna all’ambito del parco regionale, con specifiche cautele indicate dall’Arpal e previa intesa con l’ente parco”.

