Alberi tagliati a Brignole, scoppia la polemica. Aster: “Erano malati, metà saranno sostituiti”

Genova. Giorni infuocati per il social media management di Aster, la controllata del Comune di Genova che si occupa della manutenzione del verde pubblico in città, in questi giorni finita nel ciclone della polemica per il taglio di 11 lecci e 4 platani presenti dell’area verde davanti alla stazione di Brignole, in piazza Verdi.

Le foto dei tronchi abbattuti dalle motoseghe hanno fatto il giro del web, sollevando un vespaio a cui l’azienda ha risposto pubblicando un post esplicativo sulla pagina propria facebook aziendale: “Nel corso dei controlli sono emerse criticità, con quegli alberi classificati nella classe di propensione al cedimento ‘estrema’. Le anomalie erano tali che il fattore di sicurezza naturale era azzerato e ogni intervento di riduzione sarebbe stato insufficiente”.

