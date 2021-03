Albisola Pallavolo, il biancoazzurro del volley a portata di click

Albisola Superiore. Un progetto da scoprire. Potremmo definire in questo modo un’iniziativa promossa per rendere sempre più interattiva e “a portata di click” una società ambiziosa, la quale spera in questo modo di poter favorire il rapporto con i propri supporter e affiliati, desiderosi nonostante il momento di conoscere qualsiasi tipo di aggiornamento relativo alla realtà biancoazzurra.

Uno spazio web totalmente rivoluzionato sotto diversi aspetti, tranne che nel nome: “albisolapallavolo.it“, non poteva cambiare la nostra essenza, il cuore del volley albisolese che, tramite questa denominazione, permette a decine di atleti di riconoscersi, lottando dall’inizio del primo set fino al termine dell’ultimo parziale nella speranza di poter concludere ogni partita esultando a squarciagola. Tutto questo ovviamente senza dimenticare il Planet Volley, realtà savonese che verrà raccontata tramite articoli e approfondimenti.

