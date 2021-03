Autostrade liguri “survival”, tra cantieri e restringimenti: già 4 gli incidenti mortali nel 2021

Liguria. Cambi di carreggiata continui, restringimenti, corsie uniche, ma a doppio senso. Auto, moto e mezzi pesanti percorrono chilometri e chilometri di strada in senso di direzione opposta, ma troppo spesso a pochissima distanza, divisi solo da una lunga, a tratti interminabile, fila di piccoli birilli in plastica: demarcano una linea di separazione solo ideale, che non concede il minimo margine di errore o distrazione.

Quella che all’apparenza può sembrare la trama di un “survival” è in realtà lo specchio della situazione che, ormai quotidianamente, si presenta a chi viaggia sulle autostrade liguri. Dalla caduta del Ponte Morandi ad oggi sono passati quasi 3 anni e tante cose sono cambiate, non tutte in meglio, anche nella mente di chi le percorre, inevitabilmente influenzata dall’immane tragedia. Difficile per tutti, volenti o nolenti, automobilisti, motociclisti o camionisti, allontanare del tutto quel pensiero, che si palesa almeno una volta dopo ogni ingresso in autostrada.

