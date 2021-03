Coronavirus, Rossetti: “Manipolazione dei dati di Regione Liguria serve per tutelare l’immagine di Toti”

Genova. “Domani con la sorprendente presenza di rappresentanti del Governo – ma li hanno visti i dati ? – ci sarà la passerella della Fiera e una messa in scena mediatica che serve solo a nascondere il fallimento delle vaccinazioni in Liguria. Siamo sotto media nazionale per vaccini fatti, per persone sopra i 70 e gli 80 in attesa della prima dose, siamo sotto media nazionale per il personale sanitario vaccinato. Siamo con novantenni prenotati a maggio, comunità di disabili e psichiatriche ancora in attesa, ultra fragili non ancora prenotati! Le farmacie faranno pochissime vaccinazioni e i medici di famiglia avranno pochi vaccini per i loro pazienti”.

Questo il duro commento di Pippo Rossetti, consigliere regionale del Partito Democratico, mentre i tecnici di Alisa stanno apprestando gli ultimi ritocchi all’hub vaccinato organizzato da Regione Ligure presso il padiglione B della Fiera di Genova, alla foce.

... » Leggi tutto