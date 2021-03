Coronavirus, Toti: «Crescono i contagi a Ponente. Aumenta di nuovo pressione su Imperiese»

Genova. «Sui contagi ancora una volta è il Ponente a faticare di più: è cresciuta la pressione sull’imperiese. Nel savonese, soprattutto nel Comune di Savona e in alcuni comuni della Val Bormida, c’è una pressione un po’ più forte, e di questo aumento di pressione risentono ovviamente anche i nostri ospedali, anche se come sempre nel fine settimana le dimissioni sono ridotte e siamo certi che i numeri scenderanno. In ogni caso siamo comunque a meno della metà della nostra capacità ospedaliera». Lo ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, facendo il punto sulla situazione Coronavirus.

