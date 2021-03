Coronavirus, vaccini in farmacia: ecco dove andare e come prenotare la vaccinazione

Genova. Parte domani, lunedì 29 marzo, la macchina per le vaccinazioni anti covid presso le farmacie liguri, una sistema che permetterà, secondo le stime di Regione Liguria, di somministrare altri 2000 dosi di vaccino a settimana. Sono 52 le farmacie liguri che che fungeranno da punti vaccinali territoriali (Pvt) per la somministrazione del vaccino AstraZeneca a partire da lunedì 29 marzo, giorno in cui è previsto l’avvio delle attività con la ricezione del vaccino e la sua preparazione mentre le inoculazioni vere e proprie inizieranno martedì 30.

Come sottolinea l’Unione Ligure associazioni titolari di farmacie, non saranno i farmacisti a vaccinare, ma medici o personale abilitato e le vaccinazioni potranno avvenire all’interno della farmacia se questa dispone di locali adeguati ma anche presso sedi esterne situate nelle adiacenze, come ad esempio studi medici convenzionati o altri locali pubblici come le sedi di associazioni di volontariato e croci.

