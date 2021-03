Covid e restrizioni, Toti: “Road map per la ripartenza, ora conosciamo il virus”

Liguria. “Nessuno vuole riaprire il Paese a dispetto dei numeri. E tutti ci rendiamo conto che la situazione ancora oggi non è facile. Ma questo non può e non deve impedire di guardare al futuro: invece di dire “chiudiamo tutto e poi vediamo” potremmo stabilire una serie di date, una road map, verso la ripartenza, sempre che i dati ci confermino via via la possibilità di farlo”.

Lo ha detto oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti riguardo alla situazione sanitaria e alle pesanti restrizioni primaverili con chiusure ed altre conseguenze socio-economiche.

... » Leggi tutto