Covid, Toti: “Sesti in Italia per vaccinazioni, primi nel via alle farmacie”

“In Liguria siamo arrivati al 5,72% di vaccinati sulla popolazione, contro una media italiana del 4,75%. Per chi ama le classifiche, questo colloca la nostra regione al sesto posto in Italia. Anche nel weekend continuano a pieno ritmo le vaccinazioni, che oggi sono state oltre 6 mila, per un totale di quasi l’80% di dosi fatte su quelle consegnate”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulla situazione sanitaria e vaccinale.

