Liguria. Un’altra giornata di instabilità sulla nostra regione: al mattino tempo in prevalenza grigio ed uggioso sul settore centro-orientale, dove potranno avere luogo deboli piovaschi o brevi rovesci. Tempo poco nuvoloso e asciutto sull’estremo ponente.

Dal pomeriggio schiarite via via più ampie si estenderanno a tutta la regione. Attesi cieli in prevalenza sereni in serata.

