Musica, la palermitana Giulia Mei vince il concorso ‘Genova per voi’

Genova. È la ventisettenne palermitana Giulia Catuogno (in arte Giulia Mei), diplomata in pianoforte al Conservatorio di Palermo, la vincitrice dell’ottava edizione del concorso musicale “Genova per Voi”. A lei sono andate la Targa Siae per la migliore autrice e il contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi.

Stefano Santoro, 22 anni, di Rho (Milano), il più giovane tra i finalisti, ha ricevuto una menzione speciale da www.rockol.it e sarà intervistato dal giornale. Tutti i finalisti beneficeranno dell’iscrizione gratuita per un anno a Siae.

