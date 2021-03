Serie B: la Consorzio Global torna a brillare

Genova. Nel fortino del PalaDiamante di Bolzaneto, la Consorzio Global Colombo Genova ritrova grinta e lucidità, supera l’imbattuta NPSG La Spezia 3-1 (25-22, 13-25, 25-20, 25-17 i parziali) e acciuffa il secondo posto in classifica a tre punti dall’Admo capolista, ma con una gara in meno.

I bianconeri, reduci dal ko di Santo Stefano e sempre rimaneggiati per le assenze di L. Porro, Falleri, Rampa e Moschese, recuperano Matani in extremis e trovano supporto dal gruppo di serie C con gli innesti di Coppolecchia, Rani, Lottero e Menichini.

