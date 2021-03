Terzo Valico, doppio incidente sul lavoro: amputata una gamba a un operaio

Genova. Notte tragica per i cantieri del Terzo Valico, interessati da due incidenti che si sono susseguiti nel giro di poche ore in entrambi i versanti del grande opera: nella notte un camion si è schiantato in zona Brignole, mentre alle prime luci dell’alba un escavatore ha travolto un operaio a Fraconalto, ad Alessandria.

Nel primo caso, per fortuna, solo ferite lievi: il mezzo pesante, per cause ancora da accertare, è andato a sbattere contro la parete di una galleria, rimanendo incastrato tra le lamiere. Estratto dai vigili del fuoco, è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino di Genova, dove è stato medicato. All’interno del cantiere, quindi, sono scattate le indagini di rito per verificare le normative legate alla sicurezza sul lavoro.

