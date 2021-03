Vaccini anti covid, 3 milioni di dosi in arrivo in Italia. Figliuolo: “E’ il cambio di passo”

Genova. Durante la prossima settimana arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in soli sette giorni più di quante ne sono state consegnate tra gennaio e febbraio: un “quantitativo importante” che conferma “l’effettivo cambio di passo” nell’immunizzazione degli italiani. A dichiararlo il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, che non si risparmia una stoccata alle regioni: “ora bisogna lavorare tutti insieme affinché nessuno resti indietro”.

Una svolta per la campagna di vaccinazione italiana che in queste settimane ha mostrato qualche limite sia per i ritardi di fornitura, sia per la predisposizione dei piani vaccinali: ad oggi sono 9,2 milioni le dosi somministrate, vale a dire il 18,6% di tutta la popolazione vaccinabile (che ammonta a 51 milioni di persone). Ma ad aver ricevuto anche la seconda dose, e quindi ad aver completato il ciclo previsto per l’immunizzazione sono solo 2.9 milioni di persone, ovvero il 4,9%.

