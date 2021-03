Assembramenti per fare il vaccino alla Fiera, la Asl: “Non presentatevi con troppo anticipo”

Genova. “C’è stato un accumulo di persone legato al rallentamento che abbiamo avuto durante il cambio di turno. È stato sufficiente che si interrompessero le vaccinazioni per 10-15 minuti. Non neghiamo che ci sia stato un problema, ma si è trattato di un fenomeno transitorio”.

Così Giacomo Zappa, responsabile medico per Asl 3 dell’hub per i vaccini inaugurato oggi alla Fiera di Genova, spiega ciò che è successo nel primo pomeriggio quando diverse decine di persone si sono trovate in coda in attesa di entrare nel padiglione Jean Nouvel. Un assembramento che ha subito scatenato polemiche.

