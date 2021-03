Colombo Volley vittoriosa sulla capolista: i commenti di Mattia Lilli e Daniele Scurzoni

Genova. Con un bilancio di cinque vittorie e tre sconfitte la Consorzio Global Colombo Genova occupa la seconda posizione nel girone A2 della Serie B. I bianconeri hanno avuto la meglio sulla capolista Npsg Spezia, imbattuta prima di questo incontro.

Il libero classe 2002 Mattia Lilli dichiara: “La sconfitta nella trasferta con lo Zephyr ci ha fatto ‘svegliare’, perché non siamo stati noi, non abbiamo interpretato al meglio la gara e tecnicamente non siamo stati perfetti, infatti non abbiamo fatto bella figura. Però, fortunatamente, con l’impegno in settimana, la tecnica che ci insegna il coach e le direttive che ci dà per le partite, siamo riusciti ad interpretare questa partita nel migliore dei modi e portare a casa un ottimo risultato contro una squadra che non aveva ancora perso”.

