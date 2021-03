Contro la violenza sulle donne, incontro di Liguria In Azione con le associazioni del territorio

Genova. Liguria In Azione organizza una tavola rotonda di confronto con gli operatori del territorio impegnati dalla parte delle donne contro la violenza. Parteciperà Alessia Centioni, referente

nazionale per le Pari Opportunità di Azione, che illustrerà fra le altre cose il programma Next Generation Italia di Azione dedicato alle tematiche femminili.

“Contro la violenza sulle donne” é il primo di una serie di incontri che Liguria in Azione dedicherà alle donne, ai giovani e ai bambini in linea con il programma “Next Generation Italia” recentemente presentato dal partito fondato da Carlo Calenda: un progetto dettagliato e concreto che si propone di superare le arretratezze e le disuguaglianze che appesantiscono l’Italia e gettare le fondamenta per costruire il Paese della “Prossima generazione”.

