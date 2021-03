Coronavirus, Toti chiude le seconde case in Liguria durante le vacanze di Pasqua

Genova. In Liguria sarà vietato raggiungere le seconde case da giovedì 1° aprile, inizio delle vacanze pasquali, fino al 5 aprile compreso. Lo prevede un’ordinanza annunciata questa sera dal presidente della Giovanni Toti.

“Dati i numeri del contagio in crescita e il fatto che Pasqua sarà comunque in zona rossa, al fine di evitare l’esodo sul nostro territorio e anche gli spostamenti dalle nostre città verso quelle aree colpite dal virus che sono luoghi di seconde case, ho chiesto agli uffici di predisporre un’ordinanza che vieta di recarsi nelle seconde case, che siano di persone che arrivano da fuori regione o in affitto di persone residenti in Liguria”.

... » Leggi tutto