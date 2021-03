Covid, Cgil all’attacco: “Liguria: tra le ultime regioni per somministrazione di vaccini”

Liguria. “Mentre il presidente Giovanni Toti continua la sua personale propaganda sull’efficienza della macchina organizzativa ligure in merito alla somministrazione dei vaccini, la nostra regione è tra le ultime in Italia per numero di vaccini somministrati su quelli disponibili”. Ad affermarlo è Cgil Liguria, nel giorno dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale di Genova Fiera.

“Il piano vaccinale della Regione, ammesso che ce ne sia uno visto che non ve n’è traccia, cambia quotidianamente: le prenotazioni sono un terno al lotto, le categorie da vaccinare sono un mistero. Se come dichiarato a livello nazionale il numero dei vaccini non sarà più un problema, ci chiediamo quale sia il piano della Regione per distribuirli. Ad oggi l’unica certezza è che la regione più vecchia d’Italia è l’ultima che vaccina i propri cittadini”, concludono da Cgil.

