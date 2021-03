Covid, Toti pronto a firmare l’ordinanza: a Pasqua vietati gli spostamenti verso le seconde case in Liguria

Regione. Il divieto, per le persone provenienti dalle altre regioni, di recarsi nelle seconde case presenti in Liguria e il divieto, per gli stessi liguri, di recarsi nelle seconde case di loro proprietà situate in comuni o province diverse da quelli di residenza. E’ quanto prevede l’ordinanza che il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si appresta a firmare e che sarà in vigore da giovedì 1 aprile, inizio delle vacanze pasquali, fino al 5 aprile compreso.

“I numeri dei contagi sono in crescita – ha detto Toti – Visto che la Pasqua sarà comunque da ‘zona rossa’, al fine di evitare l’esodo verso la Liguria e gli spostamenti tra le nostre città (specie quelle più colpite dal virus) ho chiesto di predisporre un’ordinanza che vieta gli spostamenti nelle seconde case. E’ un provvedimento che mi spiace dover prendere: siamo sempre stati molto attenti a limitare le libertà individuali, ma con questa scelta riteniamo di fare un danno minimo all’economia della Liguria visto che nel fine settimana di Pasqua saremo comunque in zona rossa. L’obiettivo è abbassare la curva del contagio già nei prossimi giorni di chiusura diffusa a livello nazionale e non doverlo poi fare più avanti, quando si potrà riaprire”.

