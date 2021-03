Garante dei detenuti e garante delle vittime di reato, la Liguria modifica le leggi

Genova. Approvate oggi in Consiglio regionale alcune modifiche alle leggi che istituiscono in Liguria le figure del garante per la tutela delle vittime di reato e del garante dei detenuti.

Con 16 voti a favore (maggioranza di centrodestra) e 12 astenuti ha ricevuto il via libera il provvedimento che adegua la legge sul garante per le vittime di reato alle eccezioni sollevate dal Governo, che ha impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale. In particolare, la nuova formulazione prevede che “la Regione promuova e stipuli apposite intese con altre amministrazioni, anche statali operanti nel settore, comprese le forze dell’ordine, per l’eventuale individuazione di propri rappresentanti quali componenti dell’organismo”.

