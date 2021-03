Il generale Figliuolo concede alla Liguria 5mila vaccini AstraZeneca in più

Genova. “Il generale Figliuolo ha acconsentito di anticipare alla Regione 5mila vaccini AstraZeneca per consentire che i medici di medicina generale, le farmacie e una delle due linee di produzione dell’hub della Fiera possano continuare con i ritmi che avevamo programmato”. Ad annunciarlo alla fine della giornata inaugurale è il presidente Giovanni Toti in conferenza stampa.

“In ogni caso – prosegue Toti – abbiamo fatto lunga riunione in Regione con Figliuolo, Curcio, Ansaldi, Bassetti, Gratarola, Quaglia, tutta la nostra cabina regia, e abbiamo concordato che i numeri della programmazione della struttura commissariale sono sufficienti per arrivare alla quota di 13mila vaccini a settimana a partire dal 10 aprile, giorno in cui saranno garantite ulteriori quote in programmazione. In ogni caso arriveremo a 11mila entro settimana, vaccino più vaccino meno”.

... » Leggi tutto