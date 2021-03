Manutenzione per 39 vespasiani cittadini: saranno riaperti entro un mese

Genova. Iniziati oggi i lavori di manutenzione che, entro un mese, riguarderanno 39 vespasiani pubblici distribuiti nei nove municipi. Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria, che comprendono pulizia, riverniciatura e ripristino, e sono eseguiti dal Consorzio Nazionale Snafat.

Attualmente, su 84 vespasiani pubblici presenti in città, 32 sono chiusi perché necessitano di manutenzione. I lavori partiti oggi consentiranno il completo recupero e l’accessibilità di diversi vespasiani attualmente chiusi e il mantenimento in funzione e il decoro di quelli aperti. Per altri che necessitano di manutenzione straordinaria è stata avviata una valutazione tecnico-economica degli interventi. Inoltre, è in corso uno studio anche sulla sostituzione di alcuni vespasiani con bagni adatti al personale femminile di Amt.

