Millesimo, approvato il bilancio di previsione 2021/2023. Il sindaco: “Servizi migliorati e costi stabili”

Millesimo. Quest’oggi il consiglio comunale di Millesimo ha approvato il bilancio di previsione dell’ente per gli anni 2021-2022-2023.

Francesco Garofano, vice sindaco e assessore al bilancio, spiega: “Il bilancio oggetto di deliberà riguarda gli anni 2021-2022-2023 è coerente con gli obblighi di pareggio, ovviamente rispetta i parametri di equilibrio stabiliti per legge, ha ottenuto il parere favorevole del revisore contabile e per l’anno 2021 pareggia a 10.544.750,26 euro. Con grande soddisfazione e non poche difficoltà possiamo affermare che per quest’anno non è previsto alcun aumento. Sono invariate le aliquote dei tributi di competenza comunale come ad esempio l’addizionale comunale e sono invariate tutte le tariffe per i servizi erogati dell’ente (canone unico tosap, affissioni, pubblicità, servizi cimiteriali, peso pubblico, istruttoria pratiche, diritti, tariffe scuolabus, casa di riposo e residenza servita ecc ecc). Possiamo anche confermare sin d’ora la riduzione del 25% sulla parte variabile della tassa sui rifiuti per i bar ‘no slot’ e l’accordo sui dehors di piazza Italia per quanto concerne il canone unico (Tosap). Inoltre anticipo la volontà della giunta di proseguire nel solco che mi piace definire come ‘Millesimo un borgo a misura di Famiglie e di bambini’. Nel 2020 a Millesimo sono nati ben 27 bambini, un numero decisamente oltre la media, questo ci fa molto piacere e vorremo mettere in campo azioni mirate a sostegno delle famiglie con figli che scelgono di vivere nel nostro paese, ovviamente vedremo se sarà compatibile con il bilancio ma auspichiamo di sì”.

