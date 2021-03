Rally delle Palme e Rallye Sanremo Leggenda si uniscono: la gara sarà a porte chiuse

Bordighera. C’era una volta un rally a Bordighera. Si chiamava Rally delle Palme. Una storia che affonda le radici nella notte dei tempi, visto che la prima edizione del rally venne disputata nel 1952. Quelli erano gli anni della rinascita e si correva ogni domenica, con qualsiasi mezzo capitasse a tiro. Anche con una borghesissima (e non alla portata di tutti) Fiat 1100 con la quale Paolo Butti vinse la gara. L’anno dopo si andò da Milano a Bordighera, un percorso classico e fu la volta del re della Garessio-San Bernardo Gigi Taramazzo a imporsi con la sua Alfa Romeo 1900, “la berlina di famiglia che vince le corse” diceva la pubblicità dell’epoca. E così era. Ancora un anno e il Rally delle Palme si trasferì ad Alessandria. Il clima della nebbiosa pianura piemontese non si addiceva a queste piante mediterranee e la gara morì seduta stante. Per risorgere nel 1981 nuovamente a Bordighera in un’edizione che vide il successo della Stratos di Pierfelice Filippi e Gianpaolo Demela. La città “Regina delle Palme”, come definita nel 1887 da Stéphen Liégeard, ospitò la gara ancora l’anno successivo prima che si trasferisse a Diano Marina, e rimanesse a calendario fino al 1998.

