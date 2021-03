Savona, la pandemia ferma ancora la Processione del Venerdì Santo: speciale video trasmesso anche da IVG

Savona. A causa dell’emergenza sanitaria nemmeno quest’anno si potrà svolgere la tradizionale Processione del Venerdì Santo, la cui edizione 2020 era stata rinviata di 12 mesi. In questo periodo di grande sofferenza per tutti legato alla pandemia, il comitato delle sei confraternite cittadine che organizza il grande evento biennale, desidera comunque che i savonesi possano rivivere, anche se in modo virtuale, l’atmosfera che caratterizza una delle tradizioni più amate e sentite dai savonesi.

Quindi venerdì prossimo 2 aprile, alle 20.30, la Campanassa inizierà a scandire i rintocchi che tradizionalmente danno il via alla Processione, poi uno speciale video per far vivere e condividere il tradizionale evento religioso, con il messaggio del Vescovo, Mons. Calogero Marino, per proseguire con il commento di don Giovanni Margara, che guiderà il percorso narrativo e illustrativo della Processione, facendo rivivere l’emozione della Passione di Cristo in una chiave di lettura particolare e simbolica.

