Sciopero logistica, rabbia e protesta: “Abbiamo mandato avanti l’Italia per mesi, ora ci tolgono pure le ferie”

Liguria. Prosegue in tutta la Liguria lo sciopero nazionale di 24/48 ore da parte dei lavoratori del settore logistica, trasporto merci e spedizione, indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti. Presenti questa mattina, al varco portuale genovese di Ponte Etiopia e all’ingresso di Amazon a Genova Campi, in due dei tredici presidi organizzati, il capogruppo in consiglio regionale di Linea condivisa Gianni Pastorino e l’on. di Liberi e Uguali Luca Pastorino.

“Dalle associazioni datoriali abbiamo ricevuto proposte indecenti: riduzione delle ferie, clausole sociali sempre al ribasso – spiega Francesco Bottiglieri, segretario regionale della Fit Cisl -. Insistiamo sempre nel chiedere rispetto e dignità che non hanno mai questi lavoratori che durante la pandemia non si sono mai fermati un minuto, e invece di premiarli con un minimo di bonus per quello che hanno fatto nel 2020 siamo sempre a recuperare le briciole”.

