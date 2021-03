Si butta sui binari per disperazione: cuoco senza lavoro per la pandemia muore a Moneglia

Moneglia. Mancanza di lavoro per via della pandemia e difficoltà finanziarie sarebbero le cause della disgrazia che stamane ha registrato la morte del 33 enne Stefano La Selva cuoco in un ristorante mnbegliese, sui binari della stazione ferroviaria di Moneglia.

Mentre la Polfer sta definendo ,attraverso testimonianze e videoregistrazioni l esatta dinamica del mortale investimento da parte dell’ Intercity Milano -Livorno in transito, nella cittadina cresce l apprensione per le difficoltà di centinaia di dipendenti di alberghi e ristoranti chiusi da mesi.

... » Leggi tutto