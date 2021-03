Suez, la Ever Given ha iniziato a muoversi: possibile sblocco del canale in giornata

Genova. Ad accorgersene per primi sono stati gli appassionati che da giorni analizzano siti come Marin Traffic o Ship Finder. Alle 5e42 di questa mattina la nave portacontainer Ever Given è si è mossa. La gigantesca imbarcazione, incagliata nella sabbia del deserto attorno al canale di Suez, è stata sbloccata e rimessa almeno parzialmente a galla.

Era ancora notte quando decine di rimorchiatori hanno suonato le sirene per festeggiare il momento. Nel corso della giornata, con l’abbassamento della marea, si capirà se l’operazione andrà a buon fine. Nei giorni scorsi sono state aspirate 20mila tonnellate di sabbia per liberare la prua del cargo lungo 400 metri e pesante 220 mila tonnellate.

... » Leggi tutto