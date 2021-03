Sup, ripartite le competizioni nazionali: Sara Oddera e Paolo Nardini rispondono presente

Savona. Domenica 28 marzo è tornato uno sprazzo di normalità all’interno di uno degli scenari più belli della natura italiana, il delta del Po, in quel di Comacchio e precisamente a Lido di Volano.

In questo periodo tutt’altro che piacevole che stanno attraversando i cittadini italiani, tra limitazioni, virus, decreti e chi più ne ha più ne metta, la società Delta Sup, in collaborazione con la Federazione Italiana Canoa e Kayak, capitanata dall’Italian Sup League, è riuscita a calendarizzare una serie di appuntamenti di gare di stand up paddle nell’anno 2021, nonostante le restrizioni e in piena regola in fatto di sorveglianza e rispetto delle normative vigenti.

