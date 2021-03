Varigotti, al via i lavori di riqualificazione del lungomare: appalto da un milione di euro

Finale Ligure. Oltre ai 4 milioni e mezzo destinati alla difesa della costa, 2,5 milioni quest’anno per il cantiere in attività legato al ripascimento dell’arenile e altri 2 milioni per il 2022, l’amministrazione finalese ha bandito l’appalto per la riqualificazione del lungomare di Varigotti per un totale di 1,4 milioni di euro e un importo dei lavori poco inferiore a un milione.

“Lo scorso autunno – dichiara il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli ci è stato accordato il finanziamento regionale promesso dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e in questi mesi abbiamo lavorato al percorso progettuale e alla sua approvazione. Ora l’appalto. Dobbiamo iniziare immediatamente i lavori, interromperli per la stagione estiva e riprenderli subito dopo. Entro la fine dell’anno dobbiamo cercare di avvicinarci il più possibile alla conclusione dell’opera per rispettare i tempi imposti dalla Regione”.

