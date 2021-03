A Pasqua si potrà viaggiare all’estero ma non in Italia, Federalberghi Imperia: «Una beffa per il Ponente»

Imperia. «Da un lato chiudiamo gli italiani in casa, ma poi li facciamo andare in tutto il mondo: così si ammazza il turismo italiano. Sembra che la mano destra non sappia cosa fa la sinistra». Sono le parole di Bernabò Bocca, presidente nazionale della Federalberghi, che esprimono con chiarezza lo sconforto generato negli albergatori italiani dai provvedimenti del Governo che, di fatto, hanno blindato la Pasqua sul

territorio nazionale, stendendo invece un tappeto rosso a coloro che vogliono andare all’estero. Un problema particolarmente sentito in provincia di Imperia, dove l’estero è a un passo, praticamente dietro l’angolo.

