Bando ristori, sì dal Consiglio regionale ad ampliamento categorie colpite dalla crisi Covid

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 120, presentato da Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta ad inserire nel bando di 7,7 milioni a fondo perduto previsti dal Decreto legge n.157 del 2020, rivolto alle categorie economiche di piccolissima dimensione maggiormente colpite dalle restrizioni Covid, i codici ATECO che riguardano attività e club sportivi, impianti sportivi polivalenti e impianti per eventi sportivi al coperto rimasti chiusi per la pandemia in modo da permetterne l’accesso ai ristori per la pandemia.

Nel documento si ricorda che nella prima fascia rientrano tutte le categorie economiche di piccola dimensione che hanno subìto una chiusura totale e che nella seconda fascia ci sono le categorie soggette a restrizione parziale.

