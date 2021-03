Boccadasse, il Comune pensa a limitare gli accessi nel weekend di Pasqua

Genova. In teoria nel weekend pasquale l’Italia sarà zona rossa, questo significa che gli spostamenti sono limitati alle necessità e che solo l’attività sportiva (svolta singolarmente o a due metri di distanza da altre persone) è consentita all’interno del proprio Comune. Ma è praticamente scontato che, specialmente con il bel tempo, i genovesi non si negheranno una passeggiata all’aria aperta, magari per aiutare la digestione dei pranzi festivi.

Ed è per questo che il Comune di Genova sta mettendo a punto uno speciale dispositivo di sicurezza per evitare che il borgo di Boccadasse si affolli in maniera rischiosa sul fronte contagi. Non un’ordinanza di chiusura come era accaduto nella primavera scorsa ma “Cercheremo di evitare che ci siano troppe persone contemporaneamente e che quindi ci sia il rischio di assembramenti” hanno spiegato l’assessore comunale alla Sicurezza Giorgio Viale e il consigliere delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino.

