Canale di Suez, il riassetto “salato” per la catena logistica: rincari sui prodotti tecnologici

Liguria. Ripreso il traffico navale attraverso il canale di Suez, interrotto a seguito dell’incagliamento della portacontainer Ever Given della compagnia Evergreen, che solo ieri pomeriggio è stata disincagliata dopo quasi una settimana di tentativi. Ora il commercio globale dovrà affrontare una decina di giorni di riassestamento che porterà non pochi disagi alla catena logistica. E non pochi rincari “alle casse” per i consumatori.

Se infatti erano un centinaio le portacontainer rimaste bloccate, era soprattuto il traffico petrolifero ad aver risentito del blocco, con importanti ritardi accumulatisi per tutta la filiera della fornitura tecnologica legata alla raffinazione del greggio.

