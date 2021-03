Liguria in “zona rossa” a Pasqua: ecco le regole. E nel savonese potrebbe proseguire oltre il 5 aprile

Liguria. Come il resto del paese, da sabato anche la Liguria si ritroverà in “zona rossa” e trascorrerà (per la seconda volta) le giornate di Pasqua e Pasquetta in lockdown.

E per la provincia di Savona la situazione di “chiusura totale” potrebbe durare anche più a lungo. Ieri sera il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha confermato di stare valutando la possibilità di “prolungare le restrizioni della zona rossa per alcune zone della Liguria nelle quali si sono registrati numeri più elevati, come il savonese, anche nella settimana successiva a quella di Pasqua. E’ qualcosa su cui dovremo confrontarci con i sindaci”.

