Meteo Liguria: bel tempo nell’entroterra e rischio caligo sulla costa, temperature in salita

Liguria. Un robusto campo anticiclonico dominerà la scena sull’Italia almeno fino all’inizio di aprile. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 30 marzo 2021

Avvisi: per l’intera giornata rischio di banchi di nebbia di matrice marittima (caligo) lungo le coste.

Cielo e Fenomeni: dalle prime ore del mattino formazione di banchi di nebbia di matrice marittima (caligo) in mare aperto che avanzeranno gradualmente verso le coste. Cieli pressoché sereni nelle aree interne. Nel corso del pomeriggio e della serata saranno ancora possibili banchi di nebbia lungo le coste, mentre troveremo bel tempo nell’entroterra.

Venti: deboli dai quadranti meridionali per buona parte della giornata, rotazione a nord in serata.

Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: in aumento specie nell’entroterra.

Costa: min +8/+11°C, max +12/+18°C

Interno: min +3/+9°C, max +12/+21°C

... » Leggi tutto