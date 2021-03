Migranti picchiati dalla Polfer, il questore: “Il video non è un bel vedere”

Genova. Ufficialmente la Questura di Genova non commenta quello che è accaduto sul treno diretto a Ventimiglia e che è stato ripreso da un viaggiatore finendo a Striscia la notizia.

Ma le immagini degli agenti della Polfer che picchiano con calci e manganellate due migranti che si erano chiusi in bagno per sfuggire ai controlli del capotreno hanno avuto un certo impatto anche sul questore di Genova Vincenzo Ciarambino. Occorre ricordare che formalmente la Polizia ferroviaria, essendo una ‘specialità’ non dipende direttamente dalla questura di Genova ma è un compartimento organizzato a livello regionale e dipende direttamente da Roma.

