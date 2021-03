Omicidio Palumbo, in Appello disposta nuova perizia sul killer Mercurio. Udienza rinviata a giugno

Genova. Una nuova perizia psichiatrica è stata disposta dalla Corte di Assise d’Appello genovese su Vincenzo Mercurio, 56 anni: ex commerciante ambulante di Ventimiglia condannato in primo grado, il 6 marzo 2020, a trent’anni di carcere per l’omicidio del medico Giovanni Palumbo, 61 anni. Il medico legale era stato massacrato a coltellate il 27 settembre 2018, all’interno del suo studio di via Fratti a Sanremo. Un delitto che aveva sconvolto un’intera comunità per la sua efferatezza.

